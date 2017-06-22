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20:55 (мск), источник: ТАСС

В ФРГ спецслужбам разрешили взламывать мессенджеры не только для борьбы с терроризмом

Эксперты и правозащитники опасаются, что это приведет к нарушению права на неприкосновенность частных данных.

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Бундестаг в четверг предоставил спецслужбам Германии дополнительные возможности для слежки за перепиской в мессенджерах, таких как WhatsApp.

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Теперь соответствующие органы смогут задействовать технические средства для чтения сообщений для расследования таких преступлений, как убийство, уклонение от уплаты налогов или подделка денежных знаков.

Ранее программа по расшифровке закодированных сообщений в мессенджерах могла применяться лишь в случае противодействия терроризму. Законопроект был одобрен во втором и третьем чтениях голосами правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Оппозиция («зеленые» и Левая партия) выступила против него.

В законопроекте говорится о том, что теперь можно будет «внедряться в используемые фигурантами информационно-технические системы».

Эксперты и правозащитники опасаются того, что расширение возможностей спецслужб приведет к нарушению права на неприкосновенность частных данных.

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