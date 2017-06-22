Евросоюз договорился продлить санкции против России

Страны Европейского союза договорились продлить санкции против России. Об этом в своем Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

​"Согласны. ЕС продлил экономические санкции против России из-за отсутствия реализации Минских соглашений", — написал он.

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Накануне США расширили санкции против российских компаний и физических лиц.

Под новые ограничительные меры попали частная военная компания «Вагнер», фирмы бизнесмена Евгения Пригожина, ИФД «КапиталЪ», а также несколько дочерних компаний «Транснефти».

Помимо этого, санкции распространяются на замминистра экономического развития России Сергея Назарова, Дмитрия Уткина, которого считают главой ЧВК «Вагнер», а также на некоторых крымских чиновников и министров самопровозглашенных ЛНР и ДНР.