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21:34 (мск), источник: РБК

Евросоюз договорился продлить санкции против России

Члены ЕС приняли решение о продлении санкций в отношении России за невыполнение Минских соглашений.

Источник: Reuters

Страны Европейского союза договорились продлить санкции против России. Об этом в своем Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

​"Согласны. ЕС продлил экономические санкции против России из-за отсутствия реализации Минских соглашений", — написал он.

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Накануне США расширили санкции против российских компаний и физических лиц.

Под новые ограничительные меры попали частная военная компания «Вагнер», фирмы бизнесмена Евгения Пригожина, ИФД «КапиталЪ», а также несколько дочерних компаний «Транснефти».

Помимо этого, санкции распространяются на замминистра экономического развития России Сергея Назарова, Дмитрия Уткина, которого считают главой ЧВК «Вагнер», а также на некоторых крымских чиновников и министров самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Комментарии
13
Сергей Сергеев
Зато крымнаш
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Михаил Шелякин
Евросоюз - это тупое стадо трусливых бездарей. Пока они будут пугать друг друга "русской угрозой" мусульмане вырежут их, как свиней. Во всяком случае, если современные тенденции в Европе сохраняться, ей осталось существовать лет 15-20. После этого Европа станет большим мусульманским государством, а все эти французы, испанцы, итальянцы и прочее ... будут в нем национальными меньшинствами. Жаль, конечно, очень приятно было ездить отдыхать в Европу. Но европейцы сами виноваты, не надо было ворошить этот большой мусульманский муравейник.
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Пётр Петров
Санкции на Россию ???Вот это новость...
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