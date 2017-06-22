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22 июня, источник: Интерфакс

Der Spiegel узнал о многолетней слежке немецкой разведки за Белым домом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в течение многих лет следила за военными и правительственными органами США, в частности за Белым домом, сообщает в четверг немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы BND.

Источник: Reuters

«С 1998 по 2006 годы BND осуществила для слежки 4 тыс. поисковых запросов: так называемых «селекторов», — отметило издание.

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Журнал уточнил, что это понятие означает сбор информации о телефонных номерах, факсах и адресах электронной почты. Таким образом, сотрудники службы имели возможность отслеживать работу Белого дома, госдепа и министерства финансов США.

По информации Der Spiegel, немецкая разведка также уделяла пристальное внимание слежке за космическим агентством NASA, аэрокосмической фирмой Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch и рядом других учреждений в США.

Помимо этого Германия в указанный период следила за более чем 100 представительствами иностранных государств и объединений в США, в частности — за Международным валютным фондом и Лигой арабских государств.

Комментарии
1
Другой Мир
Обалдеть, служба внешней разведки Германии занималась внешней разведкой...Кто бы мог подумать?
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