Der Spiegel узнал о многолетней слежке немецкой разведки за Белым домом

«С 1998 по 2006 годы BND осуществила для слежки 4 тыс. поисковых запросов: так называемых «селекторов», — отметило издание.

В ФРГ спецслужбам разрешили взламывать мессенджеры не только для борьбы с терроризмом

Журнал уточнил, что это понятие означает сбор информации о телефонных номерах, факсах и адресах электронной почты. Таким образом, сотрудники службы имели возможность отслеживать работу Белого дома, госдепа и министерства финансов США.

По информации Der Spiegel, немецкая разведка также уделяла пристальное внимание слежке за космическим агентством NASA, аэрокосмической фирмой Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch и рядом других учреждений в США.

Помимо этого Германия в указанный период следила за более чем 100 представительствами иностранных государств и объединений в США, в частности — за Международным валютным фондом и Лигой арабских государств.