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08:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Центр стратегических разработок проведет выездное совещание в Воронежской области

Эксперты посетят регион в ходе работы над Стратегией развития России.

Центр стратегических разработок (ЦСР) проведет выездное совещание в Воронежской области, сообщил пресс-центр облправительства. Председатель Совета ЦСР Алексей Кудрин и губернатор Алексей Гордеев обсудили ход разработки Стратегии развития России на рабочей встрече в Москве в четверг, 22 июня.

Алексей Гордеев и Алексей Кудрин рассмотрели проекты документов, относящихся к разделу «Пространственное развитие». Губернатор возглавляет подгруппу Экономического совета при Президенте России, которая курирует это направление. Глава региона и председатель Совета ЦСР решили, что для апробации и доработки раздела Центр проведет ряд выездных совещаний в регионах, в том числе и в Воронежской области.

Контекст

Центр стратегических разработок — экспертная площадка, задача которой состоит в аналитическом обеспечении деятельности рабочей группы «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост» Экономического совета при Президенте РФ. Возглавил группу Алексей Кудрин, в ее состав вошли ведущие экономисты, политики и общественники, в том числе Алексей Гордеев.

Воронеж стал одним из первых городов, где прошло заседание ЦСР, далее эксперты посетят Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Иркутск, Севастополь и др. Результатом сессии станет формирование стратегии развития страны на 2018 — 2024 годы. Именно такую задачу перед Центром стратегических разработок поставил президент Владимир Путин.

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