Центр стратегических разработок проведет выездное совещание в Воронежской области

Центр стратегических разработок (ЦСР) проведет выездное совещание в Воронежской области, сообщил пресс-центр облправительства. Председатель Совета ЦСР Алексей Кудрин и губернатор Алексей Гордеев обсудили ход разработки Стратегии развития России на рабочей встрече в Москве в четверг, 22 июня.

Алексей Гордеев и Алексей Кудрин рассмотрели проекты документов, относящихся к разделу «Пространственное развитие». Губернатор возглавляет подгруппу Экономического совета при Президенте России, которая курирует это направление. Глава региона и председатель Совета ЦСР решили, что для апробации и доработки раздела Центр проведет ряд выездных совещаний в регионах, в том числе и в Воронежской области.

Контекст

Центр стратегических разработок — экспертная площадка, задача которой состоит в аналитическом обеспечении деятельности рабочей группы «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост» Экономического совета при Президенте РФ. Возглавил группу Алексей Кудрин, в ее состав вошли ведущие экономисты, политики и общественники, в том числе Алексей Гордеев.