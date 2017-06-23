Центр стратегических разработок проведет выездное совещание в Воронежской области
Эксперты посетят регион в ходе работы над Стратегией развития России.
Эксперты посетят регион в ходе работы над Стратегией развития России.
Центр стратегических разработок (ЦСР) проведет выездное совещание в Воронежской области, сообщил
Алексей Гордеев и Алексей Кудрин рассмотрели проекты документов, относящихся к разделу «Пространственное развитие». Губернатор возглавляет подгруппу Экономического совета при Президенте России, которая курирует это направление. Глава региона и председатель Совета ЦСР решили, что для апробации и доработки раздела Центр проведет ряд выездных совещаний в регионах, в том числе и в Воронежской области.
Контекст
Центр стратегических разработок — экспертная площадка, задача которой состоит в аналитическом обеспечении деятельности рабочей группы «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост» Экономического совета при Президенте РФ. Возглавил группу Алексей Кудрин, в ее состав вошли ведущие экономисты, политики и общественники, в том числе Алексей Гордеев.
Воронеж стал одним из первых городов, где прошло заседание ЦСР, далее эксперты посетят