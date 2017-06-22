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22:35 (мск), источник: РИА Новости

КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведсообществе США.

Источник: Reuters

По его данным, испытание было произведено в среду. Подробности пока неизвестны.

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Ране президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР «в не столь далеком будущем» освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели на территории США.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

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