Губернатор подвёл итоги работы донского правительства за 2016 год

Василий Голубев представил отчет за минувший год.

16 место в национальном инвестиционном рейтинге, область поднялась на восемь ступеней. Зафиксирован рост ВРП на 2,8 процента. Рост оборота предприятий — на десятую часть. Запуск территории опережающего развития, старт крупнейших производств, таких как «Вотерфолл ПРО», «Эйр-Продактс». Рекорды по урожаю и выполненные планы в строительстве. Побед много, но и проблем немало. Падает производство угля, а мясомолочное животноводство о рейтингах пока только мечтает.

«Нет заметных результатов по увеличению производства мяса крупного рогатого скота и молока. Начиная с 2017 года это направление должно стать приоритетом развития АПК», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вопрос с местами в детские сады решен, но детсадовские долгострои нередки по области. Инвесторы идут в регион, но «ТагАЗ» стоит. В Гуково созданы беспрецедентные инвестусловия, а денежный бизнес там далеко не так активен, как предполагалось.

«Дальнейшее привлечение инвесторов на территорию Гуково, очевидно, осложняется отсутствием достаточных энергомощностей», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Обманутые дольщики, нечистые на руки управляющие компании, пугающая статистика ДТП и детской смертности, износ коммунальных сетей, капремонт, проволочки с подготовкой к Чемпионату мира.

Но главное, на что несколько раз указал губернатор — нужно днем и ночью бороться за инвестора. Совсем недавно в практике муниципалитетов появились ежемесячные отчеты. В них местные администрации обязаны постоянно отражать реальный инвестпейзаж.

Проблемы есть, их много, и это констатировал в своем докладе губернатор Василий Голубев. Но, пожалуй, главный итог его выступления, и об этом говорят депутаты Законодательного собрания, в том, что глава региона не намерен замалчивать существующие трудности.