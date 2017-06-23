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09:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Губернатор подвёл итоги работы донского правительства за 2016 год

Губернатор подверг критике строительство стадиона в Азове. Также он отметил недостаточное развитие животноводства, падение производства угля, проблемы дольщиков, коммунальные издержки, смертность на дорогах. Об этом глава региона говорил на заседании Законодательного собрания.

Василий Голубев представил отчет за минувший год.

16 место в национальном инвестиционном рейтинге, область поднялась на восемь ступеней. Зафиксирован рост ВРП на 2,8 процента. Рост оборота предприятий — на десятую часть. Запуск территории опережающего развития, старт крупнейших производств, таких как «Вотерфолл ПРО», «Эйр-Продактс». Рекорды по урожаю и выполненные планы в строительстве. Побед много, но и проблем немало. Падает производство угля, а мясомолочное животноводство о рейтингах пока только мечтает.

«Нет заметных результатов по увеличению производства мяса крупного рогатого скота и молока. Начиная с 2017 года это направление должно стать приоритетом развития АПК», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вопрос с местами в детские сады решен, но детсадовские долгострои нередки по области. Инвесторы идут в регион, но «ТагАЗ» стоит. В Гуково созданы беспрецедентные инвестусловия, а денежный бизнес там далеко не так активен, как предполагалось.

«Дальнейшее привлечение инвесторов на территорию Гуково, очевидно, осложняется отсутствием достаточных энергомощностей», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Обманутые дольщики, нечистые на руки управляющие компании, пугающая статистика ДТП и детской смертности, износ коммунальных сетей, капремонт, проволочки с подготовкой к Чемпионату мира.

Но главное, на что несколько раз указал губернатор — нужно днем и ночью бороться за инвестора. Совсем недавно в практике муниципалитетов появились ежемесячные отчеты. В них местные администрации обязаны постоянно отражать реальный инвестпейзаж.

Проблемы есть, их много, и это констатировал в своем докладе губернатор Василий Голубев. Но, пожалуй, главный итог его выступления, и об этом говорят депутаты Законодательного собрания, в том, что глава региона не намерен замалчивать существующие трудности.

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