Наблюдатели порядка

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг одна из стран—гарантов перемирия в Сирии, Турция, объявила о новой инициативе России: отправке на территорию республики киргизских и казахских военных. По данным «Ъ», речь идет о возможной отправке наблюдателей, которые вместе с военными полицейскими из РФ будут обеспечивать правопорядок в провинции Идлиб. Эксперты предполагают, что Россия хотела бы получить поддержку не только со стороны партнеров по ОДКБ, но и от Китая. Пекин, впрочем, предпочитает воздерживаться от любой формы участия в конфликте. О российском предложении направить военных из Казахстана и Киргизии в Сирию для размещения в зонах деэскалации в четверг рассказал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калын. По его словам, турецкие чиновники на прошлой неделе встречались со спецпредставителем президента Владимира Путина по Сирии Александром Лаврентьевым. «Ведутся переговоры о том, сколько военнослужащих необходимо отправить в Идлиб, — заявил господин Калын.— Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле».

Читайте также Пятый раунд переговоров по Сирии в Астане перенесен

В Минобороны и МИД РФ заявления турецкой стороны официально не комментировали. Однако факт переговоров подтвердил председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов: «Прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии… Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».



В Сирии сейчас действуют четыре зоны деэскалации, соответствующий меморандум подписали в начале мая страны—гаранты перемирия: Россия, Иран и Турция. По словам начальника главного оперативного управления российского Генштаба Сергея Рудского, первая и наиболее обширная зона создана на севере, она захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы Латакии, западные районы Алеппо и северные районы Хамы.



Вторая расположена на севере провинции Хомс: туда вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы. Третья зона создана в Восточной Гуте, а четвертая — на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Деръа и Эль-Кунейтра. Ибрагим Калын уточнил, что военные из Турции и России могут быть направлены в Идлиб, возле Дамаска — представители России и Ирана, в районе Деръа — американские и иорданские силы.

Читайте также Посол США в Казахстане назвал главную цель американцев в Сирии