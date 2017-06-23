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07:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Наблюдатели порядка

Россия предложила Казахстану и Киргизии отправить военных в Сирию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг одна из стран—гарантов перемирия в Сирии, Турция, объявила о новой инициативе России: отправке на территорию республики киргизских и казахских военных. По данным «Ъ», речь идет о возможной отправке наблюдателей, которые вместе с военными полицейскими из РФ будут обеспечивать правопорядок в провинции Идлиб. Эксперты предполагают, что Россия хотела бы получить поддержку не только со стороны партнеров по ОДКБ, но и от Китая. Пекин, впрочем, предпочитает воздерживаться от любой формы участия в конфликте.

О российском предложении направить военных из Казахстана и Киргизии в Сирию для размещения в зонах деэскалации в четверг рассказал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калын. По его словам, турецкие чиновники на прошлой неделе встречались со спецпредставителем президента Владимира Путина по Сирии Александром Лаврентьевым.

«Ведутся переговоры о том, сколько военнослужащих необходимо отправить в Идлиб, — заявил господин Калын.— Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле».

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В Минобороны и МИД РФ заявления турецкой стороны официально не комментировали. Однако факт переговоров подтвердил председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов:

«Прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии… Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».

В Сирии сейчас действуют четыре зоны деэскалации, соответствующий меморандум подписали в начале мая страны—гаранты перемирия: Россия, Иран и Турция. По словам начальника главного оперативного управления российского Генштаба Сергея Рудского, первая и наиболее обширная зона создана на севере, она захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы Латакии, западные районы Алеппо и северные районы Хамы.

Вторая расположена на севере провинции Хомс: туда вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы. Третья зона создана в Восточной Гуте, а четвертая — на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Деръа и Эль-Кунейтра. Ибрагим Калын уточнил, что военные из Турции и России могут быть направлены в Идлиб, возле Дамаска — представители России и Ирана, в районе Деръа — американские и иорданские силы.

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По словам источников «Ъ» в органах военного управления, правильно говорить о совместной работе российской военной полиции и военных из Киргизии и Казахстана в области обеспечения безопасности и правопорядка в Идлибе, где проживает не менее 1 млн человек, но никак не о ведении прямых боевых действий. «Анализ действий батальонов российской военной полиции в Алеппо был признан эффективным, — говорит один из собеседников “Ъ”.— Подобную практику было предложено расширить в составе подразделений нескольких стран». К тому же в случае нарушения «режима тишины» в зонах деэскалации немаловажным будет мнение наблюдателей, входящих в ОДКБ. Точное количество военных, которых может прислать Астана и Бишкек, он раскрывать не стал. Казахские официальные лица эту информацию в четверг не комментировали. В МИД Киргизии сообщили, что не располагают информацией о возможной отправке своих военных в Сирию, но напомнили, что киргизское законодательство позволяет республике отправлять миротворческие силы в составе ООН при предоставлении соответствующего мандата. Киргизия имеет право участвовать в военных операциях в рамках ОДКБ в случае согласия всех стран—участниц военного блока. Источник «Интерфакса» в силовых структурах Киргизии выразил сомнение в том, что отправка военнослужащих может произойти до президентских выборов, намеченных на сентябрь.

Полковник запаса Виктор Мураховский считает, что в Сирию может быть отправлено только символическое количество военных из Казахстана и Киргизии. Но при этом «одного наблюдателя и десятка военнослужащих будет достаточно для того, чтобы поддерживать в необходимом безопасном состоянии обозначенные зоны деэскалации».

«Кроме Казахстана и Киргизии также поучаствовать могут другие страны ОДКБ, хотя для РФ было бы выгодно и участие Китая, однако Пекин на это вряд ли пойдет», — заявил «Ъ» эксперт.

Научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин говорит, что китайцы вряд ли пойдут на отправку собственных наблюдателей, если план по деэскалации конфликта не будет поддержан всеми сторонами, включая США и монархии Залива.

«Его экономические связи с ними слишком сильны, чтобы ставить их под угрозу. Для того чтобы КНР поддержала эту инициативу, она должна быть признана мирной и приемлемой всеми сторонами, потому что принимать чью-то сторону они не готовы», — убежден эксперт. Собеседник «Ъ» в Минобороны подтвердил факт консультаций с китайскими военными на предмет их взаимодействия в рамках сирийской кампании, однако назвал шансы на принятие какого-либо положительного решения «весьма скромными».

Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Михаил Коростиков.

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