Швейцария арестовала залог Украины за успешное проведение «Евровидения»

«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться», отмечается в сообщении НОТУ.

В Киеве прошел финал «Евровидения-2017». Победителем конкурса стал певец из Португалии Сальвадор Собраль.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», — отметил гендиректор НОТУ Зураб Аласания.

Напомним, в киевском Международном выставочном центре прошел 62-й конкурс европейской песни «Евровидение». Впервые за долгие годы Россия в конкурсе не участвовала.

Перед началом конкурса Украина потребовала от организаторов «Евровидения» не вмешиваться во внутренние дела страны. НОТУ призвала европейцев не превращать культурное мероприятие в инструмент политической манипуляции и соблюдать суверенитет государства.

До этого EBU пригрозил ввести санкции против Украины за недопуск российской участницы Юлии Самойловой, которой запретили въезд в страну.