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00:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Швейцария арестовала залог Украины за успешное проведение «Евровидения»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), организатор конкурса «Евровидение-2017», сообщила о том, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на €15 млн, которые Киев предоставил Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса.

Источник: Reuters

«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться», отмечается в сообщении НОТУ.

Фоторепортаж
«Евровидение-2017»В Киеве прошел финал «Евровидения-2017». Победителем конкурса стал певец из Португалии Сальвадор Собраль.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», — отметил гендиректор НОТУ Зураб Аласания.

Напомним, в киевском Международном выставочном центре прошел 62-й конкурс европейской песни «Евровидение». Впервые за долгие годы Россия в конкурсе не участвовала.

Перед началом конкурса Украина потребовала от организаторов «Евровидения» не вмешиваться во внутренние дела страны. НОТУ призвала европейцев не превращать культурное мероприятие в инструмент политической манипуляции и соблюдать суверенитет государства.

До этого EBU пригрозил ввести санкции против Украины за недопуск российской участницы Юлии Самойловой, которой запретили въезд в страну.

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