Мэй пообещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

По словам источника, Мэй затронула эту тему на рабочем обеде во время саммита ЕС в Брюсселе.

«Она дала четко понять, что граждане ЕС, законно находящиеся в стране, смогут оставаться там и после выхода Британии из Евросоюза», — заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что Мэй отвергла планы Брюсселя, который предлагал рассматривать споры о правах таких граждан в суде ЕС.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%.