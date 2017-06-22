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22 июня, источник: РИА Новости

Мэй пообещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала европейским лидерам, что граждане стран ЕС смогут остаться в Соединенном королевстве после завершения процедуры Brexit, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в британском правительстве.

Источник: AP 2017

По словам источника, Мэй затронула эту тему на рабочем обеде во время саммита ЕС в Брюсселе.

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«Она дала четко понять, что граждане ЕС, законно находящиеся в стране, смогут оставаться там и после выхода Британии из Евросоюза», — заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что Мэй отвергла планы Брюсселя, который предлагал рассматривать споры о правах таких граждан в суде ЕС.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%.

24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума. Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
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