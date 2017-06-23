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04:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Катару передали список требований арабских стран

Кувейт передал Катару перечень требований для возобновления отношений, передает «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. О сути требований ничего не сообщается.

Источник: Reuters

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что, как надеются в Вашингтоне, эти требования будут «реалистичные и жизнеспособные».

В свою очередь, катарский министр иностранных дел Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани заявил, что переговоры следует начинать только после того как арабские страны снимут блокаду.

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По его словам, Катар готов к переговорам по всем вопросам, которые имеют отношение к политике Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Оман. «Все, что не связано c этим органом, мы обсуждать не будем, — пообещал аль-Тани. — Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. “Аль-Джазира” — это дело Катара, наша внутренняя политика по региональным вопросам — тоже дело Катара. Свои дела мы обсуждать ни с кем не будем».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.

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