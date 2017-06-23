Подразделения ВВО получили современные пулеметы «Печенег»
Подразделения Восточного военного округа, дислоцированные в Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае, перевооружили современными пулеметами «Печенег», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Подразделения Восточного военного округа, дислоцированные в Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае, перевооружили современными пулеметами «Печенег», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Полностью укомплектованы оружием различной модификации части Приамурского объединения округа.
Ручной пулемет «Печенег» калибром 7,62 миллиметра предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств и низколетящих воздушных целей. Он создан на базе пулемета Калашникова. В «Печенеге» есть система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов.
Благодаря регулируемому газоотводному механизму пулемет можно использовать в любых климатических условиях Дальнего Востока.