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05:09 (мск), источник: "Российская газета"

Подразделения ВВО получили современные пулеметы «Печенег»

Подразделения Восточного военного округа, дислоцированные в Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае, перевооружили современными пулеметами «Печенег», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Полностью укомплектованы оружием различной модификации части Приамурского объединения округа.

Ручной пулемет «Печенег» калибром 7,62 миллиметра предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств и низколетящих воздушных целей. Он создан на базе пулемета Калашникова. В «Печенеге» есть система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов.

Благодаря регулируемому газоотводному механизму пулемет можно использовать в любых климатических условиях Дальнего Востока.

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