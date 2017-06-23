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05:52 (мск), источник: Lenta.Ru

ВКС России за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков

Вооруженные силы России за неделю 14 раз вылетали на перехваты иностранных военных самолетов. Об этом сообщается в публикации в газете «Красная звезда».

Источник: AP 2017

У границ России было зафиксировано 23 разведывательных полета. Из них 10 вылетов совершили ВВС США, четыре — Норвегия, три — Швеция, по два — Великобритания и Франция, по одному — Португалия и Япония.

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Было осуществлено воздушное патрулирование самолетами дальней авиации акватории Балтийского моря. В нем участвовало два Ту-160, один А-50 и шесть Су-27.

Выполнен один наблюдательный полет совместной миссии Италии и США над российской территорией. Выполнены два наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США. Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией России на американском самолете отменен в связи с неисправностью летательного аппарата.

21 июня над Балтийским морем два польских истребителя попытались сопроводить Ту-154 министра обороны России Сергея Шойгу, следовавший в Калининград, однако, по утверждению российской стороны, были «отогнаны» маневром одного из Су-27 сопровождения.

Комментарии
3
А Б
Уже не в первый раз обращает на себя внимание поспешность, с которой здесь подаются новости. Странно, по меньшей мере, что сообщение о перехвате иностранных самолётов-разведчиков сопровождается фотографиями штурмовиков Су-25. Но это не главное, конечно. Что касается сути информации, то ничего необычного во взаимных разведывательных облётах вдоль границ, нет. Обычная рутинная практика для тех стран, которые в принципе могут себе это позволить.
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Ольга Лысенко
Если это только рутинная практика не превышающая обычное количество вылетов и ничего более , нечего в таком виде подавать подобные новости. Их читают не только компетентные люди.
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Ольга Лысенко
Ничего не понимаю : а что российским самолетам заправляться нечем , чтобы совершать ответные визиты в эти страны ? Все деньги гонятся за границу . Читать уже противно это нытье . Всякие сявки кусают неразворотливого медведя )))
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