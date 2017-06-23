Подруга экс-президента Южной Кореи приговорена к трем годам тюремного заключения
Следствие установило, что Чхве Сун Силь использовала свои связи с Пак Кын Хе для незаконного давление на университет, в котором училась ее дочь Чон Ю Ра.
Следствие установило, что Чхве Сун Силь использовала свои связи с Пак Кын Хе для незаконного давление на университет, в котором училась ее дочь Чон Ю Ра.
СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь, ставшая фигурантом разгоревшегося ранее в стране коррупционного скандала, приговорена к трехлетнему тюремному сроку за незаконное давление на университет, где училась ее дочь Чон Ю Ра. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.
В частности, она обвинялась в сговоре с администрацией учебного заведения, целью которого было поступление ее дочери. Позднее она также, как утверждается, требовала от преподавательского состава ставить Чон Ю Ра оценки за работы, которых та на самом деле не сдавала, отмечает Yonhap.
Это первый обвинительный приговор в отношении Чхве Сун Силь. В суде сейчас находится еще несколько дел, по которым в отношении нее выдвинуты отдельные обвинения. Она является основным фигурантом коррупционного скандала, разгоревшегося в Республике Корея в прошлом году. Так, следствие установило, что она, не занимая никаких государственных постов, была посвящена в детали управления страной и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР.
Кроме того Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принудила ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды — Mir и
В результате в декабре прошлого года парламент страны объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта