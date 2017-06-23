Сокращение срока Жамалиеву прокомментировали в Генпрокуратуре
Приговор был смягчен якобы потому, что в суде предыдущей инстанции неправильно оценили размер вымогаемого имущества.
Приговор был смягчен якобы потому, что в суде предыдущей инстанции неправильно оценили размер вымогаемого имущества.
Разъяснения дал старший помощник генерального прокурора РК Думан Кожахметов на своей странице в Facebook. — Верховный Суд 23 мая т. г. изменил судебные акты в отношении Жамалиева К. Его действия с вымогательства в особо крупном размере были переквалифицированы на крупный размер. Это повлекло снижение наказания по этой статье с 10 до 7 лет лишения свободы.
Соответственно итоговое наказание сократилось до 7 лет, — написал он. — Осужденным Абильтаеву А. и Прибыткову А. наказание также по этим основаниям снижено до 8 и 5 лет соответственно. В остальной части судебные акты оставлены без изменения.
Причины переквалификации представитель Генпрокуратуры прокомментировал следующим образом:
— В деле есть 3 оценки стоимости автомашины. Одна производилась потерпевшим на досудебной стадии (установила особо крупный ущерб), а две другие адвокатами Жамалиева К. при рассмотрении дела в суде (установили крупный ущерб).
При этом Генеральной прокуратурой дано заключение об оставлении судебных актов без изменения, т. к. ставить под сомнение выводы оценки на досудебной стадии оснований не имелось.
Ранее адвокат Джохар Утебеков возмущался, что «уголовное дело в судебной базе не помечено по фамилии и имени Жамалиева. Кассационное постановление скрыто». Думан Кожахметов в ответ заявил, что «все судебные акты о преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью, недоступны для свободного обозрения».
— Такие же запреты предусмотрены в пункте 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, — написал он.