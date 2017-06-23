Тысячи минусинцев могут лишить избирательного права

Подобное в городе уже произошло в сентябре прошлого года на выборах в Законодательное Собрание Красноярского края. Тогда ряд жителей города, а было их опять же около 5 тысяч, не нашли свои фамилии в списках избирателей. В результате, на участках сформировались огромные очереди к столу, который был предназначен для заполнения заявления о включении в список. Как итог — многие горожане просто ушли, и не стали голосовать.

Среди неучтенных избирателей оказались и те, кто уже по 20−30 лет живет в Минусинске, и раньше без каких-либо неприятных происшествий принимал участие в выборах.

«Подобные манипуляции с избирательными списками преследуют только одну цель, — уверен депутат Минусинского горсовета Роман Абрафиков, — уменьшить явку тех, кто может проголосовать против действующей власти».

На выборах этого года ситуация может повториться. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на события годичной давности, в представленных депутатской комиссии списках числится все та же 51 тысяча минусинцев — т. е. более 5 000 тех, кто заявил о себе в прошлом году так и остались не учтены.

«Понятно, что это невозможно сделать без содействия чиновников городской администрации, — говорит Абрафиков, — в частности мэра Дмитрия Меркулова, который лично отвечает за формирование списков».

В ответ на требование депутатов перепроверить списки для внесения туда всех избирателей, председатель минусинского избиркома Галина Миронова ответила, что у такой возможности нет — ввиду отсутствия какой-либо сводной базы по жителям города.

Правда, каждый минусинец, достигший избирательного возраста, по словам Мироновой, может обратиться в избирком, и проверить: есть ли он в списках. При отсутствии — написать заявление, по итогу рассмотрения которого, он будет в них включен (или не включен).

«Больше всего поражает то, — говорит Абрафиков, — что число зарегистрированных, как избиратели минусинцев, в этом году даже меньше, чем в предыдущем. Причем, не редки случаи, когда один член семьи включен в список, а другой по непонятной причине — нет».

Добавим, что за прошлогодние нарушения, мэр Минусинска Дмитрий Меркулов не понес никакой ответственности.