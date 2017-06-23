Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
07:10 (мск), источник: Newslab.ru

Тысячи минусинцев могут лишить избирательного права

Более 5 тысяч жителей Минусинска оказались не внесены в избирательные списки, сформированные к выборам в местный горсовет. Об этом стало известно вчера на заседании депутатской комиссии по подготовке к выборам.

Источник: Reuters

Подобное в городе уже произошло в сентябре прошлого года на выборах в Законодательное Собрание Красноярского края. Тогда ряд жителей города, а было их опять же около 5 тысяч, не нашли свои фамилии в списках избирателей. В результате, на участках сформировались огромные очереди к столу, который был предназначен для заполнения заявления о включении в список. Как итог — многие горожане просто ушли, и не стали голосовать.

Среди неучтенных избирателей оказались и те, кто уже по 20−30 лет живет в Минусинске, и раньше без каких-либо неприятных происшествий принимал участие в выборах.

«Подобные манипуляции с избирательными списками преследуют только одну цель, — уверен депутат Минусинского горсовета Роман Абрафиков, — уменьшить явку тех, кто может проголосовать против действующей власти».

На выборах этого года ситуация может повториться. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на события годичной давности, в представленных депутатской комиссии списках числится все та же 51 тысяча минусинцев — т. е. более 5 000 тех, кто заявил о себе в прошлом году так и остались не учтены.

«Понятно, что это невозможно сделать без содействия чиновников городской администрации, — говорит Абрафиков, — в частности мэра Дмитрия Меркулова, который лично отвечает за формирование списков».

В ответ на требование депутатов перепроверить списки для внесения туда всех избирателей, председатель минусинского избиркома Галина Миронова ответила, что у такой возможности нет — ввиду отсутствия какой-либо сводной базы по жителям города.

Правда, каждый минусинец, достигший избирательного возраста, по словам Мироновой, может обратиться в избирком, и проверить: есть ли он в списках. При отсутствии — написать заявление, по итогу рассмотрения которого, он будет в них включен (или не включен).

«Больше всего поражает то, — говорит Абрафиков, — что число зарегистрированных, как избиратели минусинцев, в этом году даже меньше, чем в предыдущем. Причем, не редки случаи, когда один член семьи включен в список, а другой по непонятной причине — нет».

Добавим, что за прошлогодние нарушения, мэр Минусинска Дмитрий Меркулов не понес никакой ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярцам рассказали, какими ядами они дышали во время зноя и НМУ
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
РФ создаст эшелонированную национальную систему ПРО к 2025 году
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Кувейт передал Катару перечень требований арабских стран
Евросоюз договорился продлить санкции против России
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь