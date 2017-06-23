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08:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских выпускников

Молодым людям пожелали удачи в выборе призвания.

Выпускные вечера пройдут в Воронеже в пятницу, 23 июня. Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов поздравили воронежских выпускников с их праздником.

Первые лица отметили, что все школьные годы рядом с ребятами были учителя и родители:

— Они помогали осваивать учебные предметы, радовались вашим победам, старались помочь в трудные минуты. Ваша благодарность — лучшая награда всем, кто окружал вас заботой и вниманием в это счастливое, полное впечатлений и открытий время.

Руководство региона напомнило, что школьные экзамены позади — выпускникам предстоит «покорять высоты на профессиональном и жизненном пути».

— Для вас открыты двери всех образовательных учреждений региона. Вы молоды, энергичны, целеустремленны, а значит, успех обязательно к вам придет. Надеемся, что применение своим силам и талантам вы найдете на родной земле. От всей души желаем вам удачи в выборе призвания, крепкого здоровья, счастья, надежной поддержки друзей и близких! Пусть сбудутся все ваши самые светлые мечты! — обратились к выпускникам Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

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