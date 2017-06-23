МИД РК назвал условия для отправки казахстанцев в Сирию

Казахстан ни с кем не ведет переговоров по вопросу направления в Сирию своих военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства РК.

«В любом случае для нашей страны принципиально важным условием даже для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции Совета Безопасности ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации», ― говорится в сообщении.

В МИД отметили, что вопрос обеспечения безопасности и эффективности четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе очередной встречи 4—5 июля в столице Казахстана.

«Предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса», ― пояснили в МИД РК.

22 июня представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия предложила направить в определенные Астанинским меморандумом зоны деэскалации в Сирии военных из Кыргызстана и Казахстана. Предложение прозвучало во время переговоров посланников Турции со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане 4 мая странами-гарантами перемирия в Сирии.

Накануне глава комитета по обороне государственной Думы Владимир Шаманов подтвердил, что ведутся переговоры об отправке в Сирию войсковых подразделений из Казахстана и Кыргызстана.