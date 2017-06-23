Самые богатые главы городов и районов Башкирии

1 место — Ирек Ялалов, мэр Уфы.
Аналитики
2 место — Вилорий Угаров, глава Уфимского района.
На втором месте глава Уфимского района Вилорий Угаров. Ему за последний год удалось заработать 3,74 миллиона рублей. В собственности у чиновника есть ¼ земельного участка и такая же часть квартиры площадью 75 квадратов. Вдобавок ко всему Угаров пользуется двумя участками земли, жилым домом, квартирой и гаражом. А ездить глава Уфимского района предпочитает на японском внедорожнике «Мазда CX-5».
ЗВОНОК ЧИНОВНИКУ.
— Вилорий Петрович, ваш доход по сравнению с 2015 годом сократился примерно на 100 тысяч рублей. С чем это связано?
— На самом деле это незначительная сумма, на заработной плате она никак не отразилась. В минувшем году я ничего не продавал и не приобретал, поэтому вся недвижимость и машина остались при мне.
3 место — Разиф Гильмуллин, глава Краснокамского района.
Разиф Гильмуллин задекларировал доходы в 2,91 миллиона рублей. Чиновник единолично владеет квартирой в 101 квадрат, жилым домом площадью 240 кв.м и земельным участком 890 кв.м. Гараж Гильмуллина пуст, однако есть зимнее транспортное средство — снегоход. Зато на супруге чиновника числится кроссовер «Сузуки SX4».
4 место — Борис Нурисламов, глава Бураевского района.
Чиновник заработал в прошлом году 2,91 миллиона рублей. Борис Нурисламов также задекларировал жилой дом в 95 квадратов и участок земли 1352 кв.м. Автомобили в опубликованных сведениях о доходах и имуществе руководителя района не указаны.
5 место — Алексей Шмелев, мэр Октябрьского.
Глава города заработал 2,74 миллиона рублей. В собственности у чиновника два земельных участка для садоводства и строительства гаража общей площадью 430 квадратов, квартира 77 кв.м, гараж и садовый домик. Ездит Шмелев исключительно на японских иномарках — на «Тойоте Авенсис» и «Тойоте Рав4».
Самый большой автопарк.
Самым мобильным главой районной администрации в Башкирии оказался руководитель Шаранского района Ильгиз Самигуллин. В его автопарке красуются аж 14 транспортных средств: ВАЗ 13-ой модели, «Тойота Рав4», два «Хендай Портер», «Газель», «Газ-Саз-3307», «Зил-3», шесть тракторов и комбайн.
— Ой, это же все не мое, а моей дорогой супруги. Она у меня индивидуальный предприниматель, занимается сельским хозяйством и развивает предприятие, продукция которой и в Уфе на прилавках есть. И все эти тракторы, и комбайн нужны именно для ее работы, — объяснил Ильгиз Самигуллин.
Кто заработал меньше всех.
Руководитель Чекмагушевского района Реканс Ямалеев задекларировал годовой заработок в 1,23 миллиона рублей. Такой же доход имеет и глава Федоровского района Венер Насретдинов.
Первый располагает собственностью в виде двух коттеджей и совместно с супругой владеет квартирой. В гараже у Реканса Ямалеева — «Фольксваген Тигуан».
Венер Насретдинов обозначил в сведениях о доходах два земельных участка, жилой дом в пользовании и долю в квартире. Ездить глава Федоровского района предпочитает на японской иномарке «Тойота Авенсис».
Самыми небогатым главной муниципалитета оказался мэр Агидели Фанис Гильванов. Чиновник заработал в 2016 году 977 тысяч рублей. Также в декларации у агидельского