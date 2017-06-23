Самые богатые главы городов и районов Башкирии

1 место — Ирек Ялалов, мэр Уфы.

Аналитики РБК-Уфа провели исследование и выяснили, что больше всех в прошлом году заработал уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов. Его доход составил 4,85 миллиона рублей. Мэр башкирской столицы имеет в собственности квартиру в 114 квадратов, владеет долей в квартире 59 кв.м и парковочным местом. Еще у Ирека Ялалова есть недвижимость в пользовании: квартира, жилой дом, земельный участок, хозпостройка и гараж.

2 место — Вилорий Угаров, глава Уфимского района.

На втором месте глава Уфимского района Вилорий Угаров. Ему за последний год удалось заработать 3,74 миллиона рублей. В собственности у чиновника есть ¼ земельного участка и такая же часть квартиры площадью 75 квадратов. Вдобавок ко всему Угаров пользуется двумя участками земли, жилым домом, квартирой и гаражом. А ездить глава Уфимского района предпочитает на японском внедорожнике «Мазда CX-5».

ЗВОНОК ЧИНОВНИКУ.

— Вилорий Петрович, ваш доход по сравнению с 2015 годом сократился примерно на 100 тысяч рублей. С чем это связано?

— На самом деле это незначительная сумма, на заработной плате она никак не отразилась. В минувшем году я ничего не продавал и не приобретал, поэтому вся недвижимость и машина остались при мне.

3 место — Разиф Гильмуллин, глава Краснокамского района.

Разиф Гильмуллин задекларировал доходы в 2,91 миллиона рублей. Чиновник единолично владеет квартирой в 101 квадрат, жилым домом площадью 240 кв.м и земельным участком 890 кв.м. Гараж Гильмуллина пуст, однако есть зимнее транспортное средство — снегоход. Зато на супруге чиновника числится кроссовер «Сузуки SX4».

4 место — Борис Нурисламов, глава Бураевского района.

Чиновник заработал в прошлом году 2,91 миллиона рублей. Борис Нурисламов также задекларировал жилой дом в 95 квадратов и участок земли 1352 кв.м. Автомобили в опубликованных сведениях о доходах и имуществе руководителя района не указаны.

5 место — Алексей Шмелев, мэр Октябрьского.

Глава города заработал 2,74 миллиона рублей. В собственности у чиновника два земельных участка для садоводства и строительства гаража общей площадью 430 квадратов, квартира 77 кв.м, гараж и садовый домик. Ездит Шмелев исключительно на японских иномарках — на «Тойоте Авенсис» и «Тойоте Рав4».

Самый большой автопарк.

Самым мобильным главой районной администрации в Башкирии оказался руководитель Шаранского района Ильгиз Самигуллин. В его автопарке красуются аж 14 транспортных средств: ВАЗ 13-ой модели, «Тойота Рав4», два «Хендай Портер», «Газель», «Газ-Саз-3307», «Зил-3», шесть тракторов и комбайн.

— Ой, это же все не мое, а моей дорогой супруги. Она у меня индивидуальный предприниматель, занимается сельским хозяйством и развивает предприятие, продукция которой и в Уфе на прилавках есть. И все эти тракторы, и комбайн нужны именно для ее работы, — объяснил Ильгиз Самигуллин.

Кто заработал меньше всех.

Руководитель Чекмагушевского района Реканс Ямалеев задекларировал годовой заработок в 1,23 миллиона рублей. Такой же доход имеет и глава Федоровского района Венер Насретдинов.

Первый располагает собственностью в виде двух коттеджей и совместно с супругой владеет квартирой. В гараже у Реканса Ямалеева — «Фольксваген Тигуан».

Венер Насретдинов обозначил в сведениях о доходах два земельных участка, жилой дом в пользовании и долю в квартире. Ездить глава Федоровского района предпочитает на японской иномарке «Тойота Авенсис».