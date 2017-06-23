Депутаты Госдумы и ЗакСа Иркутской области обсудят проблемы экологии и лесной сферы

Областные парламентарии, депутаты Государственной Думы, Законодательных собраний ряда регионов России, представители правительства России, экологи и общественники будут обсуждать вопросы экологии, сохранения и восстановления лесных ресурсов в Иркутске. Так, депутаты Законодательного собрания Приангарья и члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям посетят ряд пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, а также ознакомятся с работой Региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиационной охраны лесов в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

26 июня в «Байкал Бизнес Центре» состоится круглый стол, организованный комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, на тему «Осуществление органами государственной власти субъектов РФ полномочий в области лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы». С докладом выступит председатель комитета, депутат Государственной Думы от Иркутской области Николай Николаев. Участниками обсуждения станут председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, вице-спикеры Кузьма Алдаров, Наталья Дикусарова, Андрей Лабыгин, депутаты областного парламента. Также для участия в заседании приглашены замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, зампредседателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, представители Законодательных Собраний Забайкальского, Хабаровского, Красноярского и Алтайского краев, Народного Хурала Республики Бурятия, представители общественных экологических организаций.

«Будут рассмотрены вопросы предупреждения и борьбы с лесными пожарами, а также устранения их последствий. Кроме того, в повестке — вопросы лесопользования: восстановление лесов, обеспечение древесиной населения для собственных нужд, пресечение незаконных рубок, а также защита леса от вредителей, заготовка и переработка дикоросов, правовое регулирование этой деятельности», — рассказали в пресс-службе.

Также 26 июня в ББЦ пройдет заседание депутатов Госдумы — членов межфракционной рабочей группы «Байкал», которую возглавляет депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен. В центре внимания будет ситуация с проектом «Великое озеро Великой страны», изменение федерального законодательства в области ведения хозяйственной деятельности для улучшения условий жизни местного населения в природоохранной зоне Байкальского региона.