На выборы губернатора Свердловской области заявился еще один кандидат
На выборы губернатора Свердловской области заявился еще один кандидат. Накануне облизбирком принял документы от кандидата партии «Народ против коррупции» Виктора Костромина.
На выборы губернатора Свердловской области заявился еще один кандидат. Накануне облизбирком принял документы от кандидата партии «Народ против коррупции» Виктора Костромина.
Как сообщили Накануне.RU в облизбиркоме, Костромин был выдвинут кандидатом на должность губернатора на съезде партии, прошедшем в Москве.
Члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам рассмотрения председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Виктору Костромину письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда.
С этого дня Виктор Костромин, выдвинутый кандидатом на должность главы региона от партии «Народ против коррупции», может в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.