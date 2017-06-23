На выборы губернатора Свердловской области заявился еще один кандидат

Как сообщили Накануне.RU в облизбиркоме, Костромин был выдвинут кандидатом на должность губернатора на съезде партии, прошедшем в Москве.

Члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам рассмотрения председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Виктору Костромину письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда.

С этого дня Виктор Костромин, выдвинутый кандидатом на должность главы региона от партии «Народ против коррупции», может в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.