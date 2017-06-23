В Челябинске подписано соглашение о честных выборах

В правительстве Челябинской области подписано соглашение о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов — подписи под документом поставили представители региональных отделений 10 политических партий, зарегистрированных в регионе, и Общественной палаты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

Свои подписи под документом поставили представители «Единой России», «Родины», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также партий «Патриоты России», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Союз труда», «Демократическая правовая Россия», «Развитие России», «Партия за справедливость», ЛДПР.

Таким образом, политические партии подтвердили свое намерение вести предстоящие выборы на основе соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, демократических принципов, прав и свобод граждан на волеизъявление, что обеспечит их безусловную законность и легитимность.