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09:00 (мск), источник: РИА Новости

Российские силы ВМФ нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корабли Военно-морского флота запустили шесть крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической организации ИГ* в Сирии, сообщает Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами “Адмирал Эссен”, “Адмирал Григорович” и подводной лодкой “Краснодар” ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет “Калибр” по объектам террористической группировки ИГИЛ* в Сирии. Подводная лодка “Краснодар” выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — говорится в сообщении.

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Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках, добавили в российском военном ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментарии
5
алекс ефимова
Вот молодцы ребята!!!И заметьте, все ракеты долетели!!!......Интересуюсь-а чё эти, из НАТО, не сопровождали???
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А Б
Очевидно, у МО РФ нет других, более важных для финансирования целей, чем пуск "Калибров". Действительно, почему бы не выбросить в воздух, в буквальном смысле слова, более $12 млн, тем более, что авиаудар по тем же объектам обошёлся бы как минимум на порядок дешевле.
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Владимир Купцов
Горжусь нашими военными и конструкторами!
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