Российские силы ВМФ нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ* в Сирии
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корабли
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корабли
«Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами “Адмирал Эссен”, “Адмирал Григорович” и подводной лодкой “Краснодар” ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет “Калибр” по объектам террористической группировки ИГИЛ* в Сирии. Подводная лодка “Краснодар” выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — говорится в сообщении.
Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках, добавили в российском военном ведомстве.
*Террористическая организация, запрещенная в России