В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта

Встреча началась с минуты молчания в память о павших во время Великой Отечественной войны. Глава немецкой делегации, бургомистр по вопросам безопасности и спорта муниципалитета Штутгарта Мартин Шайрер, отметил что жители города-партнера разделяют скорбь россиян, потерявших родных и близких на полях сражений.

Приветствуя гостей, глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что за все время сотрудничества городов-партнеров было сделано немало совместных достижений. Так, в 2015 г. Самарским национальным исследовательским университетом имени академика Королева совместно со Штутгартским университетом был создан Исследовательский институт перспективных двигателей, в рамках которого работает совместная аспирантская школа по проблемам двигателестроения.

Также одним из совместных проектов является центр челюстно-лицевой детской хирургии, который функционирует на базе больницы им. Середавина. В нем оказывают поддержку сотням детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

«Нами проделана огромная совместная работа. Она принесла свои плоды в социальной сфере, сфере здравоохранения, образовании, в области укрепления торгово-экономических связей, науке, культуре, спорте, — отметил Олег Фурсов. — С уверенностью могу сказать, что эти отношения — одно из наиболее активных направлений международного сотрудничества городского округа Самара».

Председатель городской Думы Галина Андриянова выразила уверенность в том, что за время пребывания штутгартской делегации в Самаре будут найдены и новые направления для сотрудничества.

«Развитие наших городов ставит перед нами множество близких задач. И я убеждена, что обмен опытом станет взаимно полезным», — подчеркнула председатель городской Думы.

Мартин Шайрер обратил внимание то, что партнерские отношения между Самарой и Штутгартом были признаны лучшими, по мнению Фонда «Германо-российский молодежный обмен».

«Мы являемся примером для других российских и германских городов. Я надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться», — сказал он.

В ходе встречи российская и германская сторона обсудили новые перспективы сотрудничества, высказали свежие идеи.

29 июня 2017 г. партнерским связям между Самарой и Штутгартом исполняется 25 лет. В честь юбилейной даты партнерских отношений в Самаре, в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальная, возможно появится бульвар, который будет назван в честь германского города.

Эта инициатива была поддержана немецкой стороной. Планируется, что к работе над обустройством нового бульвара подключатся не только самарские, но и штутгартские архитекторы и инженеры.