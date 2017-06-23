В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта
В четверг, 22 июня, администрацию Самары посетила официальная делегация
В четверг, 22 июня, администрацию Самары посетила официальная делегация
Встреча началась с минуты молчания в память о павших во время Великой Отечественной войны. Глава немецкой делегации, бургомистр по вопросам безопасности и спорта муниципалитета Штутгарта Мартин Шайрер, отметил что жители
Приветствуя гостей, глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что за все время сотрудничества
Также одним из совместных проектов является центр
«Нами проделана огромная совместная работа. Она принесла свои плоды в социальной сфере, сфере здравоохранения, образовании, в области укрепления
Председатель городской Думы Галина Андриянова выразила уверенность в том, что за время пребывания штутгартской делегации в Самаре будут найдены и новые направления для сотрудничества.
«Развитие наших городов ставит перед нами множество близких задач. И я убеждена, что обмен опытом станет взаимно полезным», — подчеркнула председатель городской Думы.
Мартин Шайрер обратил внимание то, что партнерские отношения между Самарой и Штутгартом были признаны лучшими, по мнению Фонда «Германо-российский молодежный обмен».
«Мы являемся примером для других российских и германских городов. Я надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться», — сказал он.
В ходе встречи российская и германская сторона обсудили новые перспективы сотрудничества, высказали свежие идеи.
29 июня 2017 г. партнерским связям между Самарой и Штутгартом исполняется 25 лет. В честь юбилейной даты партнерских отношений в Самаре, в районе пересечения улиц
Эта инициатива была поддержана немецкой стороной. Планируется, что к работе над обустройством нового бульвара подключатся не только самарские, но и штутгартские архитекторы и инженеры.