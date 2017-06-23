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09:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прямых выборов глав в Прикамье не будет: инициатива о референдуме отклонена

22 июня заксобрание Прикамья отклонило инициативу пермских активистов партии «ПАРНАС» провести референдум о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Обсуждения не было, доклад и голосование заняли от силы пару минут. Единодушие депутатского корпуса вывело сторонников либерализации избирательного процесса из себя. Подробности — в материале «ФедералПресс».

Против вынесения на референдум законопроекта о возвращении в Прикамье прямых выборов глав проголосовал 51 депутат при двух воздержавшихся. Пермское отделение «ПАРНАС» предложило вернуть выборы глав городских округов и муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Основная часть обсуждения пришлась на заседание профильного комитета ЗС 21 июня. На нем государственно-правовое управление (ГПУ) ЗС вынесло отрицательное заключение на законопроект. Начальник ГПУ Оксана Ходорова исходила из того, что, во-первых, порядок формирования органов власти МСУ регулируется федеральным законом ФЗ-131, а, во-вторых, предложенный на референдум вопрос не является однозначным. Как посчитала Ходорова, из направленных в ЗС документов не представляется возможным определить, на какой вопрос необходимо получить однозначный ответ на референдуме. Кроме того, в документах не были прописаны процедурные вопросы выносимого на референдум законопроекта: как в него будут вноситься поправки и т. п. Комитет прислушался к заключению ГПУ, а заксобрание, в свою очередь, прислушалось к решению комитета и отклонило инициативу.

Инициатор проведения референдума, председатель политсовета пермского реготделения «ПАРНАС» Михаил Касимов в фейсбуке высказался так: «Они проголосовали без обсуждения, за минуту или даже меньше. Не дав мне слова, не пустив в зал. Не распечатав наш отзыв на заключение ГПУ. И отметим профессионализм аппарата — ни разу мне при этом не отказав». Координатор пермского отделения ассоциации «Голос» Виталий Ковин так же выразил негодование по поводу решения ЗС.

«Допустим, “ПАРНАС” может не нравиться, но право граждан на открытое и публичное обсуждение предложений, которые они выносят на суд своих представителей? Проявите хотя бы малейшее уважение! Это что, так часто происходит? Поспорьте! Посоветуйте! Скажите, в чем мы не правы, что нужно исправить, в чем ошибаемся. Хорошо, точнее плохо, не хотите это делать на своих заседаниях, придется это делать в суде», — уточнил господин Ковин.

Депутат Александр Григоренко частично не согласен с заключением ГПУ, но считает, что инициатива действительно была подготовлена с нарушениями законодательства."Впрочем, даже если бы нарушений не было, я бы все равно бы не стал поддержать инициативу «ПАРНАС» и любой другой подобной партии. Лучше назначенные мэры, чем избранный Навальный. А что касается выборности глав, то рано или поздно она в крае снова будет. Путем принятия соответствующего закона Заксобранием. Спокойно без спекуляций и популизма радикалов, — подчеркнул депутат.

Политтехнолог Дмитрий Логинов не исключает, что к идее возвращения прямых выборов заксобрание может вернуться уже в следующем году. «Шанс есть. Пусть не в этом, но в следующем году могут вернуться к этому вопросу», — подтвердил эксперт.

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