Губернатор Омской области Виктор Назаров поздравил омских выпускников с окончанием школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

23 июня в школах региона проходят выпускные вечера. Для омских выпускников подготовили специальную праздничную программу и салют, которые можно будет увидеть вечером на Иртышской набережной.

С поздравлением к юным жителям региона обратился глава области.

«Сегодня особенный день, который навсегда останется в вашей памяти. Детство закончилось. Впереди новая, взрослая, жизнь. Какой она будет, зависит только от вас. Самые главные в жизни победы — это те победы, которые мы одерживаем над собой. Над своей ленью, страхом, неуверенностью. Будьте всегда упорными, целеустремленными и не пасуйте перед трудностями. Верьте в то, что вы — лучшие», — сказал Виктор Назаров.

Также он добавил, что сегодня праздник не только у выпускников, но и у учителей, которые на протяжении всего времени давали знания. Глава региона пожелал, чтобы мечты выпускников сбылись, и чтобы они выбрали себе профессию по душе.

Напомним, что в связи с проведением выпускного на Иртышской набережной часть центральных улиц в этом районе будет недоступна для автомобилистов. Беспрепятственно смогут проезжать только автобусы с выпускниками.