Премьер-министр Татарстана представил коллективу Минюста РТ нового руководителя
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»).
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»).
Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова на пост главы ведомства назначен Рустем Загидуллин, ранее занимавший должность первого заместителя министра.
Лариса Глухова назначена на должность начальника
Напомним, ранее возглавлявшая
Рустем Ильдусович Загидуллин родился 29 апреля 1986 года в Казани. В 2008 году окончил Казанский государственный университет имени В. И.