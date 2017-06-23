Премьер-министр Татарстана представил коллективу Минюста РТ нового руководителя

Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова на пост главы ведомства назначен Рустем Загидуллин, ранее занимавший должность первого заместителя министра.

Лариса Глухова назначена на должность начальника Государственно-правового управления Президента РТ.

Напомним, ранее возглавлявшая Государственно-правовое управление Фарида Волкова вчера была освобождена от должности в связи с избранием ее судьей Конституционного суда республики.