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09:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Премьер-министр Татарстана представил коллективу Минюста РТ нового руководителя

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу Министерства юстиции РТ нового руководителя.

Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова на пост главы ведомства назначен Рустем Загидуллин, ранее занимавший должность первого заместителя министра.

Лариса Глухова назначена на должность начальника Государственно-правового управления Президента РТ.

Напомним, ранее возглавлявшая Государственно-правовое управление Фарида Волкова вчера была освобождена от должности в связи с избранием ее судьей Конституционного суда республики.

Рустем Ильдусович Загидуллин родился 29 апреля 1986 года в Казани. В 2008 году окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в ГУП РТ ПО «Татрыбхоз» юристом. С 2011-го по 2014 год работал в прокуратуре Татарстана помощником прокурора по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики и органами местного самоуправления. В 2014 году был назначен на должность первого заместителя министра юстиции РТ.

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