Переход на латиницу сблизит казахов по всему миру — Нурсултан Назарбаев

«Перевод казахского языка на латиницу — это шаг к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечения нашего духовного единства. На бывшем постсоветском пространстве, СНГ мы используем кириллицу, наши соотечественники в Китае используют арабскую вязь, наши братья на Западе используют латиницу. Выходит, что при разговоре у нас единый язык, но при чтении у нас три разных языка. Мы не можем понять друг друга. Не можем понять письменность. Это отдаляет нас. Сейчас мы стараемся изучать и познавать современную науку, технику, интернет. Это все сейчас основано на латинском алфавите. Мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстро восполнить эти пробелы. Перевод казахского языка на латиницу укрепит наше единство и духовно сблизит нас», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Глава государства отметил, что решение этого вопроса возможно раньше запланированного срока.

«Я в своем Послании поставил срок для решения этого вопроса до 2025 года. Но, думаю, не надо затягивать с этим вопросом. Наши ученые должны изучить и определить нужные нам образцы, изучив турецкий алфавит и алфавиты таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, которые ранее перешли на латиницу, учтя их недостатки, необходимо составить свой алфавит. Я думаю, в этом нет никаких трудностей, так как с первого класса наши дети обучаются английскому языку. Во всех школах ведется обучение английскому языку, где используется латинский алфавит. У подрастающего поколения это не вызовет никаких трудностей. Да и у нас, я думаю, особых трудностей не возникнет. Некоторые наши друзья беспокоятся о своих книгах, что с ними произойдет. Сейчас в век Интернета никаких проблем в этом вопросе тоже нет», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.