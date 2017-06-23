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10:30 (мск), источник: РИА Крым

Глава Керченского горсовета Щербула подала в отставку

КЕРЧЬ, 23 июн — РИА Новости (Крым). Председатель Керченского городского совета Лариса Щербула покинула свою должность. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Действующим председателем Керченского городского совета Ларисой Щербулой написано заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе состоявшейся внеочередной конференции керченского отделения партии «Единая Россия» делегаты избрали кандидатуру на пост председателя горсовета из числа действующих депутатов.

Большинством голосов в результате проведенной процедуры тайного голосования была поддержана кандидатура Николая Гусакова.

Ближайшая сессия Керченского городского совета состоится 23 июня в 10:00.

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