Глава Керченского горсовета Щербула подала в отставку
КЕРЧЬ, 23 июн — РИА Новости (Крым). Председатель Керченского городского совета Лариса Щербула покинула свою должность. Об этом сообщает
КЕРЧЬ, 23 июн — РИА Новости (Крым). Председатель Керченского городского совета Лариса Щербула покинула свою должность. Об этом сообщает
«Действующим председателем Керченского городского совета Ларисой Щербулой написано заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию», — говорится в сообщении.
По информации
Большинством голосов в результате проведенной процедуры тайного голосования была поддержана кандидатура Николая Гусакова.
Ближайшая сессия Керченского городского совета состоится 23 июня в 10:00.