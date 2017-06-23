Кобяков посетит борисовские предприятия

Как сообщила пресс-службе Совмина, в рамках рабочего визита Андрей Кобяков планирует посетить филиал «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», где обсудит перспективы развития сельскохозяйственной отрасли Борисовского района, создание на базе Борисовского комбината хлебопродуктов интеграционной структуры, производственно-экономическую деятельность и перспективы развития филиала «Большие Новоселки».

Во время посещения Борисовского хрустального завода им. Ф. Э. Дзержинского Андрей Кобяков будет изучать ход реализации инвестиционного проекта по модернизации и расширенному производству медицинского стекла и свинцового хрусталя, а также о перспективах работы предприятия.