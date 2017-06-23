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10:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Кобяков посетит борисовские предприятия

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отправился с рабочей поездкой в Борисовский район Минской области.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-службе Совмина, в рамках рабочего визита Андрей Кобяков планирует посетить филиал «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», где обсудит перспективы развития сельскохозяйственной отрасли Борисовского района, создание на базе Борисовского комбината хлебопродуктов интеграционной структуры, производственно-экономическую деятельность и перспективы развития филиала «Большие Новоселки».

Во время посещения Борисовского хрустального завода им. Ф. Э. Дзержинского Андрей Кобяков будет изучать ход реализации инвестиционного проекта по модернизации и расширенному производству медицинского стекла и свинцового хрусталя, а также о перспективах работы предприятия.

Также главе правительства доложат об эффективности реализации инвестпроекта по реконструкции промышленного производства завода крупнопанельного домостроения ОАО «Борисовжилстрой» со строительством мини-ТЭЦ. Запланировано также посещение ИООО «СВУДС экспорт». Среди рассматриваемых вопросов — эффективность реализации инвестпроекта по модернизации и развитию производства мебели, ход реализации инвестпроекта по модернизации и развитию деревообрабатывающего комплекса в Борисове.

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