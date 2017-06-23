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10:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 10 разведочных скважин планируют пробурить на Ковыктинском месторождении

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Ход комплексных геологоразведочных работ на Ковыктинском газоконденсатном месторождении обсудили на встрече в Москве губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как напоминает 23 июня 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, для уточнения запасов газа и их подготовки к промышленному освоению в 2016 году на месторождении были. выполнены сейсморазведочные 3D-работы в объеме 2,1 тыс. кв. км, а также завершилось строительство трех разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трехмерную сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить еще 14 разведочных скважин.

Сергей Левченко и Алексей Миллер говорили о перспективах развития газоснабжения и газификации региона, обсудили вопрос возможности создания установки по производству сжиженного углеводородного газа на базе Ковыктинской группы месторождений. Губернатор обозначил заинтересованность Иркутской области в скорейшем вводе в эксплуатацию участка Ковыкта — Жигалово на газопроводе Ковыкта — Саянск — Иркутск и дальнейшем расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

Справка. Между Газпромом и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации.

Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» по категориям С1+С2 составляют 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т газового конденсата (извлекаемые).

Уровень газификации Иркутской области природным газом составляет 8,1% (в среднем по России — 67,2%).

В Иркутской области действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, она расположена в Братске и принадлежит Газпрому.

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