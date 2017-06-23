Чусовой ждет инвесторов

Компании в первые пять лет работы здесь будут платить налог на прибыль в размере только 5%, далее 10%. Налог на имущество обнуляется. И самое главное — страховые взносы для резидентов снижены до 7,6%. По сравнению с действующими налоговыми ставками предложение более чем привлекательно. Единственная проблема — территория опережающего социального экономического развития в Пермском крае пока действует только в Чусовском районе.

Татьяна Миролюбова, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Здесь будет выгодно размещать не только традиционное производство — металлоемкие, материалоемкие, но и как раз интеллектуальное производство. То есть это создаст основу для развития в Чусовом, возможно в будущем, высокопроизводительных предприятий, высокотехнологичных предприятий, предприятий новой экономики».