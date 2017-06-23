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10:17 (мск), источник: Actualitati.md

Депутат-социалист: объем иностранных инвестиций в Молдову уменьшается

По статистике прошлого года в Молдове был зафиксирован самый низкий уровень иностранных инвестиций за последние 20 лет. Однако, по мнению экспертов, наша страна может быть довольно привлекательна для зарубежных инвесторов.

Источник: Actualitati.md

В эфире передачи Главный вопрос на телеканале NTV Moldova депутат-социалист Владимир Головатюк рассказал о возможных взаимоотношениях между Молдовой и зарубежных инвесторах. Самое важное для восточных партнёров это возможность беспошлинной торговли с Европейским союзом, а для европейских партнёров возможность продавать свою продукцию на восточном рынке без таможенных пошлин. В этом главное преимущество, пояснил социалист.

Так же депутат прокомментировал ситуацию с обменным курсом и укреплением лея по отношению к иностранным валютам. Возникает вопрос: почему Нацбанк не покупает валюту? Потому что инфляция перешла все границы. В декабре прошлого года инфляция составила 2,4%, в мае этого года 7,4%. Целью Нацбанка является уровень инфляции в 3,56,5%, а у нас он составляет ужe 7,4%. Это несёт в себе угрозу,-считает он.

По словам Головатюка, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как долго Национальный банк продолжит сводить к минимуму покупку валюты.

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