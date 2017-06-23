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10:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградские депутаты утешились бездефицитным бюджетом

Отправляясь в отпуск, депутаты Волгоградской областной думы проголосовали за бездефицитный бюджет.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

После долгих и жарких споров вокруг главного финансового документа парламентарии одобрили изменения на текущий год, согласившись с увеличением расходной и доходной частей на 2,9 млрд рублей. Обе они, сообщает ВДТВ, составили в итоге по 86,2 млрд рублей.

В ходе выступления ответственного за бюджет первого замгубернатора Волгоградской области — главы комитета финансов Александра Дорждеева снова прозвучала мысль о том, что, не взирая на тяжелую экономическую ситуацию, социальная ориентированность документа остается незыблемой.

Так, в частности, сообщил Дорждеев принятыми поправками на 52 миллиона рублей увеличиваются ассигнования на здравоохранение, на 574 млн рублей — на социальную политику, на 836 млн рублей — на реализацию мероприятий в сфере образования.

Средства пойдут и на оказание мер соцподдержки, выплату заработной платы бюджетникам, поддержку материнства и детства, другие социально значимые мероприятия.

Отметим, что изменить основные параметры бюджета парламентариям удалось благодаря поступлению в регион целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Сумма составила 815,4 млн рублей.

«В сегодняшних непростых экономических условиях такая поддержка — это показатель доверия к региону, высокая оценка проводимой в нашей области социально-экономической политики», — не преминул возможностью напомнить глава комитета Волгоградской областной думы по бюджету и налогам Илья Кошкарев.

Депутат регионального парламента Владимир Попов констатировал, что к работе над бюджетом парламентарии вернутся еще не раз.

Подчеркнем, что следующее заседание облудмы состоится теперь только в сентябре. Депутаты ушли на каникулы.

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