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10:42 (мск), источник: Вести - Калининград

Александр Кравченко: «Мы переформатировали работу Минздрава»

Такое заявление сделал врио министра здравоохранения региона на совещании с главными внештатными специалистами ведомства. Встреча прошла в Калининградской областной клинической больнице.

Источник: Вести - Калининград

По словам Александра Кравченко, сегодня институту главных внештатных специалистов уделяется повышенное внимание. На них в регионе возложена организация работы всех профильных медицинских служб. Кроме того, внештатники стали активно подключились к отработке обращений граждан.

«Проблем сразу стало поменьше, — констатировал руководитель министерства. — Многие вопросы отрабатываются максимально оперативно. И наша задача при обращении граждан — чтобы проблема была решена и в дальнейшем не допущено ее возможного повторения в случае с другими пациентами».

Сейчас региональный Минздрав готов оказать помощь в организации обучения и повышения квалификации персонала на постоянной основе, в том числе под руководством главных внештатных специалистов федерального уровня и на базе ведущих российских медицинских центров. В процесс обучения уже включились онкологи региона.

В завершение встречи Александр Кравченко отметил наметившееся улучшение ситуации в здравоохранении региона: «Мы переформатировали работу минздрава, и наша сегодняшняя задача, поставленная главой региона Антоном Алихановым, — сделать ее более открытой и понятной для наших граждан. Поэтому мы готовы к обсуждению самых разных вопросов здравоохранения, готовы работать с нашим общественным советом, повышать квалификацию специалистов, в том числе из муниципалитетов, комплексно решать кадровую проблему».

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