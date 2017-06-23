Сегодня в Молдове отмечают День государственного служащего
Сегодня в Республике Молдова отмечается День государственного служащего, передает NOI.md.
Сегодня в Республике Молдова отмечается День государственного служащего, передает NOI.md.
В связи с этим
«Мотивация и повышение оплаты труда государственных служащих является актуальной темой в повестке дня правительства. Мы уже сделали первые шаги и разработали новую концепцию системы оплаты труда в государственном секторе. Мне лично хочется, чтобы в государственной службе были созданы все условия для поддержания эффективного функционирования системы государственного управления, а это возможно», — заявил премьер.
Филип отметил, что государственные служащие непосредственно взаимодействуют с гражданами, так что профессионализм, с которым они выполняют свои обязанности, способствует росту доверия граждан к правительству.