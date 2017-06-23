Сегодня в Молдове отмечают День государственного служащего

В связи с этим премьер-министр страны Павел Филип направил поздравительное послание, отметив, что работа в сфере государственных услуг нелегка, на плечах государственных служащих лежит ответственность за реализацию государственной политики.

«Мотивация и повышение оплаты труда государственных служащих является актуальной темой в повестке дня правительства. Мы уже сделали первые шаги и разработали новую концепцию системы оплаты труда в государственном секторе. Мне лично хочется, чтобы в государственной службе были созданы все условия для поддержания эффективного функционирования системы государственного управления, а это возможно», — заявил премьер.