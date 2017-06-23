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10:47 (мск), источник: Noi.md

Сегодня в Молдове отмечают День государственного служащего

Сегодня в Республике Молдова отмечается День государственного служащего, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

В связи с этим премьер-министр страны Павел Филип направил поздравительное послание, отметив, что работа в сфере государственных услуг нелегка, на плечах государственных служащих лежит ответственность за реализацию государственной политики.

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«Мотивация и повышение оплаты труда государственных служащих является актуальной темой в повестке дня правительства. Мы уже сделали первые шаги и разработали новую концепцию системы оплаты труда в государственном секторе. Мне лично хочется, чтобы в государственной службе были созданы все условия для поддержания эффективного функционирования системы государственного управления, а это возможно», — заявил премьер.

Филип отметил, что государственные служащие непосредственно взаимодействуют с гражданами, так что профессионализм, с которым они выполняют свои обязанности, способствует росту доверия граждан к правительству. Премьер-министр обратился с призывом к молодым выпускникам поступать на службу в государственные органы, чтобы стать частью корпуса государственных служащих, которые сделают Молдову процветающим государством, основанным на европейских принципах управления.

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