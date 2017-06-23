Двораковский объяснил общественникам причину вырубки на Зеленом острове под стадион «Газпрома»

Сегодня, 23 июня на совете при мэре по стратегическому развитию Омска общественник и эколог Сергей Костарев корректно возмутился вырубкой деревьев на Зеленом острове под стадион, строящийся на средства «Газпрома».

Сергей Костарев, омский общественник:

— Настораживает ситуация на Зеленом острове, где в апреле вырубили деревья. Никто не против стадиона от Газпрома. Но зачем уничтожать небольшой участок зеленой территории, хотя есть места, если есть пустынные территории?

На что первый вице-мэр Омска Сергей Фролов объяснил, почему стадион появится именно в этом уголке Зеленого острова и почему было принято именно это решение. Как выяснилось, в этой части города не хватает спортивных сооружений, а возможности для их размещения не много.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Мы всегда участвуем в общественном обсуждении проектов. Решение о вырубке принимается через комиссию. У нас рядом вырос огромный микрорайон. На 14 миллионов там можно построить спортивную площадку. Более того, мы объявляли о стадионе на субботнике.

А мэр Омска добавил, что замечание принято и власти с ситуацией разберутся.

— Мы оценим, сколько снесено и восстановлено деревьев, на Зеленом острове появится стенд, где все изменения будут изложены, — подчеркнул Двораковский.

Однако общественник настаивал на конкретике."Ответьте нам конкретно, куда высаживаются компенсационные деревья, — попросил Костарев.

На что градоначальник пообещал дать ответ черед неделю, с подробно расписанным планом.

Напомним, что решение о вырубке части Зеленого острова под стадион было принято в феврале. Планируется снести 63 дерева. Завершить спортивный объект предполагается ко Дню города.