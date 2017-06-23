Двораковский объяснил общественникам причину вырубки на Зеленом острове под стадион «Газпрома»
Мэр Омска пообещал отчитаться о каждом компенсационно высаженном дереве через неделю.
Мэр Омска пообещал отчитаться о каждом компенсационно высаженном дереве через неделю.
Сегодня, 23 июня на совете при мэре по стратегическому развитию Омска общественник и эколог Сергей Костарев корректно возмутился вырубкой деревьев на Зеленом острове под стадион, строящийся на средства «Газпрома».
Сергей Костарев, омский общественник:
— Настораживает ситуация на Зеленом острове, где в апреле вырубили деревья. Никто не против стадиона от Газпрома. Но зачем уничтожать небольшой участок зеленой территории, хотя есть места, если есть пустынные территории?
На что первый
Сергей Фролов, первый
— Мы всегда участвуем в общественном обсуждении проектов. Решение о вырубке принимается через комиссию. У нас рядом вырос огромный микрорайон. На 14 миллионов там можно построить спортивную площадку. Более того, мы объявляли о стадионе на субботнике.
А мэр Омска добавил, что замечание принято и власти с ситуацией разберутся.
— Мы оценим, сколько снесено и восстановлено деревьев, на Зеленом острове появится стенд, где все изменения будут изложены, — подчеркнул Двораковский.
Однако общественник настаивал на конкретике."Ответьте нам конкретно, куда высаживаются компенсационные деревья, — попросил Костарев.
На что градоначальник пообещал дать ответ черед неделю, с подробно расписанным планом.
Напомним, что решение о вырубке части Зеленого острова под стадион было принято в феврале. Планируется снести 63 дерева. Завершить спортивный объект предполагается ко Дню города.