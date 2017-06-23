Премьер Литвы: Лихие манёвры самолётов над Балтикой могут привести к большой беде

И натовским, и российским военным нужно сохранять хладнокровие, потому что манёвры военных самолётов над Балтийским морем в последние дни могли привести к большим бедам. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

Такое поведение близко к определённой грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными, — заявил Сквярнялис.

Премьер назвал манёвры российских военных самолётов на Балтикой «лихими» и сказал, что они «идут вразрез с элементарным безопасным поведением».

Натовский F-16 попытался приблизиться к самолёту Сергея Шойгу, когда он следовал в Калининград. Истребитель сблизился с бортом главы оборонного ведомства на минимально возможную дистанцию и ретировался после того, как российский Су-27 продемонстрировал ему своё вооружение.

При этом в НАТО заявили, что не знали о нахождении на борту гражданского самолёта министра обороны РФ. Ответные действия российских пилотов сопровождения назвали профессиональными и безопасными.