Игорь Додон поздравил госслужащих с профессиональным праздником

— Имею особую честь выразить самые искренние поздравления по случаю Дня Госслужащего. Позвольте высказать свои самые теплые пожелания, новых достижений в деятельности, так как от их ценности в большей степени зависит эффективность государственных институтов и их программ. Государственные службы имеют большое влияние на качество жизни людей и существенны для общества, — отметил президент.

Кроме того, глава страны высоко оценил уровень профессионализма госслужащих, заявив, что всеми возможными силами внесет вклад в улучшение условий их работы.

В заключении, президент призвал госслужащих продолжать исполнение своих обязанностей с соблюдением принципа демократизма и транспарентности.