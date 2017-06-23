«Голодные игры» депутатов: под АП продолжается «мусорный» протест

Сыроид сообщила, что минувшей ночью протестующие ночевали в палатках, установленных возле Дома с химерами. Вместе с тем также она уточнила, что к голодающим народным избранникам из Администрации президента никто так и не вышел.

Ранее нардепы объявили голодовку до окончательного решения властью «мусорной проблемы» Львова.

Напомним, в пятницу, 23 июня, из Львова начали вывозить мусор.