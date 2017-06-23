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11:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Голодные игры» депутатов: под АП продолжается «мусорный» протест

В пятницу, 23 июня, глава фракции «Самопомич» Олег Березюк, вице-спикер Рады Оксана Сыроид и народный депутат Тарас Пастух продолжают голодовку под зданием Администрации президента в столице.

Источник: "РИА Новости" Украина

Сыроид сообщила, что минувшей ночью протестующие ночевали в палатках, установленных возле Дома с химерами. Вместе с тем также она уточнила, что к голодающим народным избранникам из Администрации президента никто так и не вышел.

Ранее нардепы объявили голодовку до окончательного решения властью «мусорной проблемы» Львова.

Напомним, в пятницу, 23 июня, из Львова начали вывозить мусор.

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