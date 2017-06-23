Принцесса Таиланда приедет в Сочи посмотреть на резиденцию Сталина

Полномочный министр посольства Таиланда Пот Харнпол встретился с главой курорта Анатолием Пахомовым и поблагодарил его за гостеприимство. Тот рассказал, как город модернизировали во время подготовки к Олимпийским играм, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Министр рассказал, что принцесса Таиланда посетит образовательном центре «Сириус».

«Принцесса много времени и сил уделяет развитию образования в Таиланде, и она приедет в Сочи для того, чтобы не только увидеть достижения вашего города, но и перенять ваш опыт, чтобы применять его в Таиланде для благополучия своего народа», — сказал он.

Также Пот Харнполспросил у Пахомова, примет ли тот участие во встрече принцессы и сможет ли она посетить достопримечательности. В частности, отметил посол, принцессу интересует резиденция Сталина — она большая поклонница истории. Глава города заверил, визит Нариратаны в Сочи пройдет на высшем уровне.