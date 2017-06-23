Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Алкоголь лишает способности к многозадачности
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Психолог объяснил поведение Порошенко на встрече с Трампом – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Умер Гельмут Коль
12:39 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Николая Паршина сняли с поста

Первый секретарь комитета волгоградского областного партийного отделения КПРФ Николай Паршин снят со своего поста.

Официально, впрочем, он сложил полномочия по личному заявлению. Слухи об этом ходили давно, поскольку Паршин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.

После XVII Съезда КПРФ он был выведен из Центрального совета партии, теперь же покинул и региональную должность.

Временно исполняющей обязанности назначена Тамара Головачева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В центре Волгограда ВАЗ врезался в магазин после столкновения с «Ауди»
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
Украина и США отказались от полета над РФ из-за поломки самолета
Путин поздравил выпускников через соцсеть «ВКонтакте»
Букмекеры разочаровались в сборной России
Показанное Стоуну видео о ВКС РФ в Сирии подготовили в Генштабе
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Правительство предлагает упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник Во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Фото дня: самая большая в России ферма по добыче криптовалюты В России есть секретная ферма по добыче Биткоина, размеры и мощность которой впечатляют
Кино
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017 В Москве начал работу международный кинофестиваль, смотрите фоторепортаж с красной дорожки
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь