Николая Паршина сняли с поста

Официально, впрочем, он сложил полномочия по личному заявлению. Слухи об этом ходили давно, поскольку Паршин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.

После XVII Съезда КПРФ он был выведен из Центрального совета партии, теперь же покинул и региональную должность.

Временно исполняющей обязанности назначена Тамара Головачева.