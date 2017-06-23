Николая Паршина сняли с поста
Первый секретарь комитета волгоградского областного партийного отделения КПРФ Николай Паршин снят со своего поста.
Первый секретарь комитета волгоградского областного партийного отделения КПРФ Николай Паршин снят со своего поста.
Официально, впрочем, он сложил полномочия по личному заявлению. Слухи об этом ходили давно, поскольку Паршин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.
После XVII Съезда КПРФ он был выведен из Центрального совета партии, теперь же покинул и региональную должность.
Временно исполняющей обязанности назначена Тамара Головачева.