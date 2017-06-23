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11:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тимошенко выступила за импичмент Порошенко

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что считает обоснованной инициативу об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

По ее мнению, Порошенко заслужил импичмент «с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением».

Вместе с тем коллега Тимошенко по фракции Сергей Власенко заявил, что Порошенко «заработал уже на пять импичментов».

«Во-первых, президент является владельцем большой бизнес-империи в России, которая сегодня напрямую платит налоги в российский бюджет, за счет чего покупается оружие, патроны, которыми убивают наших парней. По моему мнению, это является первым элементом государственной измены», — сказал Власенко.

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