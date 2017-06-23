Тимошенко выступила за импичмент Порошенко

По ее мнению, Порошенко заслужил импичмент «с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением».

Вместе с тем коллега Тимошенко по фракции Сергей Власенко заявил, что Порошенко «заработал уже на пять импичментов».