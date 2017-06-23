Тимошенко выступила за импичмент Порошенко
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что считает обоснованной инициативу об импичменте президента Украины Петра Порошенко.
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что считает обоснованной инициативу об импичменте президента Украины Петра Порошенко.
По ее мнению, Порошенко заслужил импичмент «с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением».
Вместе с тем коллега Тимошенко по фракции Сергей Власенко заявил, что Порошенко «заработал уже на пять импичментов».
«Во-первых, президент является владельцем большой