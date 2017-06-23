В эти выходные суд решит судьбу Кирилла Лучинского

Лучинский вместе с тремя руководителями компании, подозреваются в отмывании денег, и причинении ущерба в особо крупных размерах трем банковским учреждениям.

По данным уголовного расследования, бывший депутат, будучи руководителем компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, получал финансовые средства мошенническим путем из банковской системы страны вместе со своими посредниками.

В 2012—2014 годах несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили компании IPA International Project Agency на банковские счета в Лихтенштейне $ 440 000. Было обнаружено, что деньги были из числа плохих кредитов, выдаваемых в период 2012—2014 годов BEM, Banca Socială и Unibank через офшоры.