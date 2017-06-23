Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Дорогого стоит": Путин восхитил россиян - СМИ
Специалисты рассказали, возможен ли секс в космосе
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
«Не надо ходить с протянутой рукой»: Кучма о ситуации на Украине
«Русофобская одержимость» Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил новые санкции со стороны США
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Психолог объяснил поведение Порошенко на встрече с Трампом – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Акции протеста 12 июня
13:09 (мск), источник: Actualitati.md

В эти выходные суд решит судьбу Кирилла Лучинского

Судебное заседание по делу экс-депутата Парламента Республики Молдова от фракции ЛДПМ Кирилла Лучинского перенесено на субботу, 24 июня, поскольку его адвокаты представили новую информацию по данному делу.

Источник: Actualitati.md

Лучинский вместе с тремя руководителями компании, подозреваются в отмывании денег, и причинении ущерба в особо крупных размерах трем банковским учреждениям.

По данным уголовного расследования, бывший депутат, будучи руководителем компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, получал финансовые средства мошенническим путем из банковской системы страны вместе со своими посредниками.

В 2012—2014 годах несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили компании IPA International Project Agency на банковские счета в Лихтенштейне $ 440 000. Было обнаружено, что деньги были из числа плохих кредитов, выдаваемых в период 2012—2014 годов BEM, Banca Socială и Unibank через офшоры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В годовщину суверенности Молдовы ПСРМ возложило цветы к памятнику Штефана чел Маре
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов
Украина и США отказались от полета над РФ из-за поломки самолета
Букмекеры разочаровались в сборной России
Показанное Стоуну видео о ВКС РФ в Сирии подготовили в Генштабе
Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник Во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017 В Москве начал работу международный кинофестиваль, смотрите фоторепортаж с красной дорожки
Недвижимость
Чиновники: петербуржцы могут накопить на квартиру почти за 7 лет
Сделки с жильем защитит нотариус
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь