РБК: показанные Стоуну кадры операции в Сирии для Путина подготовили в Генштабе

Один из собеседников издания отметил, что глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков запросил информацию для Владимира Путина у начальника ГОУ Генерального штаба Сергея Рудского. Господин Рудской, в свою очередь, поручил собрать данные одному из своих заместителей. Всего, по данным источников РБК, у Сергея Рудского два заместителя — Виктор Познихир и Игорь Дылевский.

После сбора данных в одном из управлений ГОУ Генштаба информация поступила к Игорю Конашенкову, который затем передал данные в администрацию президента.

После сбора данных в одном из управлений ГОУ Генштаба информация поступила к Игорю Конашенкову, который затем передал данные в администрацию президента.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запись авиаудара, которую Владимир Путин показал Оливеру Стоуну, принадлежит Министерству обороны. Господин Песков подчеркнул, что утверждения о том, что на видео показаны действия не российской авиации, «неверны и неуместны».

В начале июня телеканал Showtime выпустил тизер третьей части фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. На видео российский президент показал господину Стоуну кадры с бомбардировкой, пояснив, что это работа российской авиации в Сирии. Позднее организация Conflict Intelligence Team сравнила эти кадры с размещенной на YouTube видеозаписью операции американской авиации, проведенной в 2013 году в Афганистане.