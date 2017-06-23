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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РБК: показанные Стоуну кадры операции в Сирии для Путина подготовили в Генштабе

Видеозапись авиаудара, которую президент России Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным», подготовило одно из управлений главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны и Кремлю.

Один из собеседников издания отметил, что глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков запросил информацию для Владимира Путина у начальника ГОУ Генерального штаба Сергея Рудского. Господин Рудской, в свою очередь, поручил собрать данные одному из своих заместителей. Всего, по данным источников РБК, у Сергея Рудского два заместителя — Виктор Познихир и Игорь Дылевский.

После сбора данных в одном из управлений ГОУ Генштаба информация поступила к Игорю Конашенкову, который затем передал данные в администрацию президента.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запись авиаудара, которую Владимир Путин показал Оливеру Стоуну, принадлежит Министерству обороны. Господин Песков подчеркнул, что утверждения о том, что на видео показаны действия не российской авиации, «неверны и неуместны».

В начале июня телеканал Showtime выпустил тизер третьей части фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. На видео российский президент показал господину Стоуну кадры с бомбардировкой, пояснив, что это работа российской авиации в Сирии. Позднее организация Conflict Intelligence Team сравнила эти кадры с размещенной на YouTube видеозаписью операции американской авиации, проведенной в 2013 году в Афганистане.

Комментарии
6
А Б
В 1965 году братья Стругацкие написали фантастическую и одновременно юмористическую повесть "Понедельник начинается в субботу". Один из персонажей этой повести, считавшийся крупным учёным, периодически публиковал прогнозы погоды, сделанные им на основании радиоперехвата, осуществляемого с помощью детекторного приёмника, передач местной радиостанции. Интересно, МО РФ для получения информации о видеозаписи авиаудара тоже детекторные приёмники использует? Такой вывод напрашивается потому, что иначе трудно объяснить столь откровенные "проколы" в подготовке информации.
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Сергей Костенко
Надо же - какая память!!!
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Сергей Костенко
Да ладно!!!
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