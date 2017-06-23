Челябинский облизбирком взял на особый контроль ситуацию в Верхнеуральской районе

Об этом сегодня, 23 июня, рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. После того, как секретарь территориальной избирательной комиссии Гульнара Сайфитдинова написала заявление в ЦИК и региональный избирком о давление и прессинге со стороны главы Верхнеуральского района была создана рабочая группа. По словам женщины Сергей Айбулатов сначала предложил ей уволиться. После того, как Гульнара Сайфитдинова отказалась, в ее адрес и адрес ее близких последовали угрозы со стороны градоначальника.

«Ситуация вызывает озабоченность. Я считаю, что никто не может препятствовать реализации избирательных прав граждан. Мы своих людей не бросаем. Никаких претензий к работе Гульнары Сайфитдиновой у нас не было и нет», — заявил Сергей Обертас.

По словам Обертаса, хорошо, что эта ситуация сложилась именно сейчас, а не в период жарких политических баталий.

«Этот вопрос мы будем держать на контроле. Сейчас в адрес губернатора Челябинской области, его заместителя, в прокуратуру и ФСБ мы готовим соответствующие обращения. С такой защитой от так называемого кариеса я уверен, что все будет хорошо», — добавил председатель облизбиркома.

Так же Сергей Обертас добавил, что его заместитель Наталья Макарова три раза в день будет созваниваться с секретарем ТИКа Верхнеуральского района Гульнарой Сайфитдиновой. Узнавать обстановку и интересоваться продолжается ли давление со стороны главы района.