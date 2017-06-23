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11:48 (мск), источник: УНИАН

Гройсман: рост минимальной зарплаты будет плавным, чтобы не «спугнуть» инфляцию и экономику

По словам премьер-министра, нужно поддерживать баланс «между тем, что мы можем сделать, и тем, что может обработать национальная экономика».

Источник: УНИАН

Дальнейший рост минимальной заработной платы будет плавным, поскольку резкое повышение может ухудшить бизнес-среду и разбалансировать макроэкономические показатели, в том числе инфляцию, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа правительства в Верховной Раде.

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«Мы понимаем, что нужно поддерживать баланс между тем, что мы можем сделать, и тем, что может обработать национальная экономика. Бизнес должен получить возможность выплачивать такую заработную плату. Поэтому дальнейший рост будет более плавным, чтобы не сорвать инфляцию, чтобы не остановить экономический рост. Это очень взаимосвязано», — сказал он.

По словам премьера, повышение социальных стандартов является ключевой задачей правительства, но важно достигать этой цели за счет экономического развития.

«Как никто другой переживаю об увеличении соцстандартов. Но мы можем это сделать, только опираясь на экономический рост», — подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, согласно проекта Бюджетной резолюции на 2018−2020 годы, минимальная заработная плата с 2018 года может вырасти до 3723 грн, с 2019 года — до 4173 грн, с 2020 года — до 4425 грн.

При этом документ предусматривает повышение прожиточного минимума три раза в год в течение следующих трех лет. Прогнозируется, что с 1700 грн в январе 2018 года прожиточный минимум увеличится до 2139 грн в декабре 2020 года.

Кроме того, работники первого тарифного разряда Единой тарифной сетки получат повышенные оклады с 2018 года в размере 1762 грн, с 2020 года — 1921 грн, с 2020 года — 2073 грн.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза — до 3200 грн.

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