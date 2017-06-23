Гройсман призвал всех депутатов отказаться от неприкосновенности
Гройсман призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом «как и
Гройсман призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом «как и
КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина.
«Я глубоко убежден в том, что народным депутатам надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью», — отметил Гройсман.
Он призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом «как и
Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция «Радикальная партия») и Дейдея (фракция «Народный фронт») по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея