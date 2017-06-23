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13:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман призвал всех депутатов отказаться от неприкосновенности

Гройсман призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом «как и премьер-министр страны, который не имеет никакой неприкосновенности».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом. Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

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«Я глубоко убежден в том, что народным депутатам надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью», — отметил Гройсман.

Он призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом «как и премьер-министр страны, который не имеет никакой неприкосновенности».

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция «Радикальная партия») и Дейдея (фракция «Народный фронт») по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.

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