Лукашенко поручил в августе расставить все точки над «i» в образовании

«Мы должны в августе расставить все точки на “i” и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Порядка 1,5 тыс. абитуриентов не пришли на ЦТ по иностранным языкам

Немало вопросов, заметил Президент, в сфере сельского хозяйства. Однако подробно эта тема будет рассмотрена позже. «Мы договорились, что вернемся к этой проблеме осенью, после уборочной кампании», — сказал глава государства.

Во время совещания также обсуждалось положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, шаги по раскрепощению предпринимательской инициативы, периодичность рассмотрения на уровне Президента общенациональных вопросов, а также другие темы.

Александр Лукашенко потребовал от участников мероприятия не зачитывать отчетов, а поднимать вопросы, которые действительно требуют решения на самом высоком уровне.