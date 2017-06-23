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12:12 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил в августе расставить все точки над «i» в образовании

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сфере образования в августе должны быть расставлены все точки над «i». Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня во время совещания с руководством Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Мы должны в августе расставить все точки на “i” и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие», — обратил внимание Александр Лукашенко.

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Немало вопросов, заметил Президент, в сфере сельского хозяйства. Однако подробно эта тема будет рассмотрена позже. «Мы договорились, что вернемся к этой проблеме осенью, после уборочной кампании», — сказал глава государства.

Во время совещания также обсуждалось положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, шаги по раскрепощению предпринимательской инициативы, периодичность рассмотрения на уровне Президента общенациональных вопросов, а также другие темы.

Александр Лукашенко потребовал от участников мероприятия не зачитывать отчетов, а поднимать вопросы, которые действительно требуют решения на самом высоком уровне.

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