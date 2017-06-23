Тэнасе о ситуации Филата и отношениях с Плахотнюком

«Меня раздражает, когда вижу, как его демонстративно пинают. Филата погубили люди, потакавшие самым темным сторонам его характера. У каждого человека есть свое нездоровое начало, так что все зависит от того, кто рядом. Если рядом нормальный человек, он его ограничивает. Если рядом обормот, он его поддерживает. Те, кто сейчас больше всего нападают, аплодировали ему, когда он совершал самые большие ошибки. Вспоминаю, как Ион Стурза летом 2009 года подхалимничал перед Филатом, чтобы его сделали премьером после нашей победы на выборах. Позже, когда еще не было приговора первой инстанции, он назвал Филата вором. Это вопрос здравого смысла», — прокомментировал Тэнасе.

В интервью для «Ziarul de Gardă» Тэнасе выразил сожаление в связи с ситуацией, в которой оказался Филата, но сказал, что не будет отвечать на вопрос, почему так получилось и как дошли до этого.

Гамрецкий будет сидеть там же, где и Филат

На вопрос, в каких отношения он с лидером ДПМ Владом Плахотнюком, бывший председатель Суда ответил коротко: ни в каких, общались, пока был в парламенте, и все. Он отметил также, что не помнит, когда говорил последний раз с председателем демократов.

На вопрос, если Влад Плахотнюк обращался когда-нибудь к нему с просьбами, Тэнасе ответил отрицательно.

«Мне смешно. Что может просить у меня человек, который держит под контролем политическую власть в стране? Что я могу дать ему? Что есть у меня, чего у него нет?», — сказал он.

Он категорически отрицает, что политический проект лидера ДПМ связан с решениями КС.

«Просто определенные политические актеры все время пытаются находить простые объяснения сложным вещам. Очень легко переводить всю ответственность за собственные промахи на Плахотнюка. Я считаю себя человеком более или менее информированным. Часто слышу всякие вымыслы о “руке Плахотнюка” в определенных ситуациях и это вызывает у меня улыбку, потому что это неправда. Людям нравится выдумывать. Плахотнюк виноват, что вся энергия акций протеста 2015 года закончилась тремя пустыми палатками на площади Великого национального собрания? Плахотнюк виноват за неспособность оппозиции сформулировать согласованные проекты? В политике каждый занимает то место, которое он заслуживает в зависимости от способностей, навыков и собственных ресурсов. В политике наивность не добродетель, а глупость», — отметил Александр Тэнасе.