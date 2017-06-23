Лукашенко анонсировал совещание по ЖКХ

Глава государства обратил внимание, что существует немало вопросов, которые подлежат рассмотрению на уровне Президента в широком кругу. Один из них — положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Совершенствовать эту сферу решено на примере Минска, напомнил Президент.

«Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось», — отметил Александр Лукашенко.

Для этого необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере.