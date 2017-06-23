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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко анонсировал совещание по ЖКХ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время совещания с руководством Администрации Президента анонсировал совещание о совершенствовании ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства обратил внимание, что существует немало вопросов, которые подлежат рассмотрению на уровне Президента в широком кругу. Один из них — положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Совершенствовать эту сферу решено на примере Минска, напомнил Президент.

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«Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось», — отметил Александр Лукашенко.

Для этого необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере.

«Еще раз напоминаю, что нынешний мэр Минска назначался в том числе потому, что он был министром жилищно-коммунального хозяйства. Ему была поставлена задача привести Минск в идеальное состояние, чтобы на минском опыте могли научить организации в стране», — сказал глава государства.

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